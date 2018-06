Princeton-Ökonom Mody „Der Euro ist fraglos ein Misserfolg“

Ashoka Mody (62) forscht und lehrt als Visiting Professor an der Princeton University. Zuvor war der gebürtige Inder beim Internationalen Währungsfonds Vize-Direktor für Forschung und Europa. In dieser Zeit war er direkt am Rettungsprogramm für Irland beteiligt. Warum er den Euro für einen Misserfolg hält, schildert er ausführlich in seinem gerade erschienen Buch „Euro Tragedy – A Drama in Nine Acts“ (Oxford University Press)