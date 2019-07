Pro & Contra Ist Christine Lagarde die richtige EZB-Chefin?

All das hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds als umsichtige Moderatorin in der Griechenland-Krise bewiesen. Sie wird es angesichts der widerstreitenden Interessen von 19 Euro-Staaten auch künftig als primus inter pares im EZB-Rat brauchen. Auch innerhalb des EZB-Towers rumort es gewaltig: In einem Brandbrief an den künftigen Chef Anfang Juni – Lagarde war da noch gar nicht im Gespräch – prangerte die Gewerkschaft IPSO Führungsstil, Vetternwirtschaft und hohe Mitarbeiterfluktuation innerhalb der EZB an. Die künftige Chefin muss auch intern versöhnen.