Projekt „Herkules“ Griechenland räumt faule Kredite der Banken weg

Nach Jahren der Krise sollen Griechenlands Banken dank des Projekts Herkules endlich wieder auf die Beine kommen. Noch verzeichnen sie so viele faule Kredite in ihren Büchern wie kein anderes Land in der EU. Über 40 Prozent der griechischen Kredite sind notleidend. Im EU-Durchschnitt liegt der Wert bei nur 3,3 Prozent.