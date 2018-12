 Protest der Gelbwesten: Milliarden sollen Frankreich den sozialen Frieden bringen

Es war ein Countdown zur Stunde Null. So häufig bekommt man im Radio und Fernsehen die noch fehlenden Stunden und Minuten ansonsten nur an Silvester zu hören. Noch vier Stunden, noch eine Stunde und 5 Minuten, noch 39 Minuten, in zehn Minuten, in zwei Minuten. Dann war der den ganzen Tag über mit Spannung erwartete Moment da, eingeleitet durch die französische Nationalhymne. Präsident Emmanuel Macron wandte sich von seinem Elysée-Palast aus an das Volk, um die seit einem Monat anschwellende Staatskrise zu beenden.