Rahim Taghizadegan „Dann bleiben nur noch Kapitalflucht und Währungskrach“

Rahim Taghizadegan leitet das Scholarium, eine private Bildungseinrichtung in Wien. Zudem lehrt er an der Internationalen Akademie für Philosophie in Liechtenstein und an der IMC Fachhochschule Krems. Zuvor hatte er Lehraufträge an der Universität Liechtenstein, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.