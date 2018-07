Raumfahrt Europa soll eigenen Weltraumbahnhof bekommen

Der Chef der britischen Weltraumbehörde, Graham Turnock, sieht die Investitionen als Beginn einer „aufregenden neuen Ära für die Raumfahrtindustrie des Vereinigten Königreichs“. Ein kostengünstiger Zugang zum Weltraum sei wichtig für Großbritannien, das mehr kleine Satelliten produziere als irgendein anderes Land. In der schottischen Metropole Glasgow würden mehr kleine Satelliten hergestellt als in jeder anderen europäischen Stadt, so Turnock.

London erhofft sich von eigenen Weltraumbahnhöfen einen Schub für die Wirtschaft von 3,8 Milliarden Britischen Pfund (rund 4,3 Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren. „Als Teil unserer Industriestrategie wollen wir, dass Großbritannien als Land der Innovatoren und Unternehmer der erste Ort auf dem europäischen Kontinent ist, der Satelliten startet“, sagte Wirtschaftsminister Greg Clark. Die europäische Weltraumbehörde Esa betreibt ihren Weltraumbahnhof Kourou in der französischen Überseeregion Französisch-Guayana.