Raumfahrt: Europa, wir haben ein Problem

Am 29. und 30. Juni sind verschiedene Marktteilnehmer in Paris zusammengekommen, um diese Themen im Rahmen eines von der EIF ausgerichteten Workshops mit dem Titel Backing the Stars of Europe: New Horizons for Private Investment Funds in the Space Sector zu diskutieren. Wie die jüngsten globalen Entwicklungen gezeigt haben, kann Europa es sich nicht leisten, Bemühungen zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie hinauszuschieben – auf der Erde und im Weltraum.



