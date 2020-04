Raus aus dem Shutdown Österreichs Händler dürfen wieder öffnen – doch die Verwirrung ist groß

Will rechnet damit, dass die Händler in Österreich ab der Wiedereröffnung am kommenden Dienstag „im Eingangsbereich“ entsprechende Mitarbeiter abstellen, „welche die Zugangskontrolle durchführen“ und kontrollieren, ob tatsächlich alle Kunden Mundschutz tragen. Überwacht werden müsse zudem die Zahl der Kunden, die gleichzeitig in das Geschäft dürfen. Einfach umzusetzen sei das in jenen Märkten, in denen Einkaufwagen zur Verfügung stehen, die dann einfach abgezählt werden könnten. Ansonsten müssten Mitarbeiter beim Einlass die Kunden zählen.