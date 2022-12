Reaktion auf EU-Sanktionen Putin verbietet ab Februar Ölexporte in Länder mit Öl-Preisdeckel

Letzten Freitag sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak, dass Russland eher die Ölproduktion drosseln als einem vom Westen auferlegten Preisdeckel zustimmen sollte. Zudem könnte ein Embargo der Europäischen Union (EU) gegen russische Erdölprodukte zu einem Preisanstieg für solche Güter in Europa führen, sagte Nowak am Freitag dem russischen Staatsfernsehen. Russlands Anteil am weltweiten Ölexportmarkt liege bei 22 Prozent und am weltweiten Gasexportmarkt bei 20 Prozent. Russisches Gas sei billig und werde weiter nachgefragt. Nowak fügte hinzu, dass eine Entscheidung über ein mögliches Gasdrehkreuz in der Türkei 2023 getroffen werde.