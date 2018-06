Rechnungshof: Scharfe Kritik an Finanzgebaren des Europäischen Patentamts

Bundesrechnungshof und Finanzexperten kritisieren die geplanten Änderungen in der Vermögensverwaltung des Europäischen Patentamts (EPA). Ab Juli soll ein Fonds das Vermögen des Patentamtes in Höhe von 2,3 Milliarden Euro verwalten. Der Fonds mit dem Namen „EPO Treasury Investment Fund“, kurz EPOTIF, soll auch riskante Papiere kaufen, darunter Asset Backed Securities und Credit Default Swaps, die in der Finanzkrise zu großen Teilen wertlos wurden und Banken in die Pleite trieben. Das geht aus Akten und Protokollen hervor, die die WirtschaftsWoche einsehen konnte.