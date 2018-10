Rechtliche Bewertung EuGH-Gutachter hält Anleihekaufprogramm der EZB für zulässig

Das umstrittene milliardenschwere Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) ist aus Sicht des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof rechtens. Das Programm verstoße nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung und gehe nicht über das Mandat der EZB hinaus, argumentierte Generalanwalt Melchior Wathelet am Donnerstag in Luxemburg. Er widerspricht damit Bedenken des Bundesverfassungsgerichts.