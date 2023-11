Rechtsruck in den Niederlanden Wenn der Wilders-Triumph auf Europa übergreift, wird die EU unregierbar

Wilders' Wahlsieg ist, unabhängig von der Regierungsbildung, ein Menetekel, weil er so eindeutig ausfiel. Wilders' Freiheitspartei errang fast anderthalb mal so viele Stimmen wie die zweitstärkste Kraft, das Links-Grün-Bündnis des ehemaligen EU-Kommissionsvizepräsidenten Frans Timmermans. Wilders, der seine Töne in den letzten Tagen des Wahlkampfes abgemildert hatte, präsentierte sich als Kümmerer, der den Menschen Wohnungen und mehr Kaufkraft versprach und gleichzeitig eine knallharte Migrationspolitik ankündigte. In Zeiten von hoher Inflation, in denen Kriege immer näher an Europa rücken, sehnen sich die Wähler offenbar nach Sicherheit. Mit seinen markigen Sprüchen strahlte Wilders Stärke aus, die bei den Menschen offenbar verfing.