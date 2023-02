Rede im EU-Parlament Selenskyj – Kämpfen mit EU gegen „anti-europäische Kraft“

Die Ukraine verteidigt sich zusammen mit Europa nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegen Russland, die „größte anti-europäische Kraft der modernen Welt“. Selenskyj sagt dies vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. In einer emotionalen Rede im Europaparlament dankte er für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der EU im Kampf gegen Russland. Der Beifall der Abgeordneten im Plenum richte sich nicht an ihn selbst, sondern an alle in den Städten und Dörfern, die die Ukraine unterstützten, sagte der 45-Jährige am Donnerstag in Brüssel.