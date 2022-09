Regeln für Produkthaftung EU-Kommission will starke Haftungsregeln für künstliche Intelligenz

Die EU-Kommission will durch die neue Richtlinie sicherstellen, dass bei Unfällen mit künstlicher Intelligenz derselbe Anspruch auf Entschädigung gilt, wie bisher bei anderen Technologien auch. „Um den Übergang zu einer digitalen Ökonomie zu fördern, ist es notwendig, gezielt nationale Haftungsregeln an die Eigenschaften von bestimmten KI-Systeme anzupassen“, heißt es in dem Richtlinienentwurf.