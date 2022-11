Regierung Dänische Ministerpräsidentin nach Wahl zurückgetreten

Frederiksens Sozialdemokraten bekamen am Dienstag nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen als stärkste Partei auf 28 Prozent und damit 50 der 179 Parlamentssitze. Hochrechnungen und Zwischenergebnisse hatten erwarten lassen, dass die von linken Parteien unterstützten Sozialdemokraten die Mehrheit von 90 Sitzen verpassen. Am frühen Mittwochmorgen gingen dann zwei für Grönland reservierte Mandate an das Mitte-Links-Lager und sicherten ihm eine hauchdünne Mehrheit.