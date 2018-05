In Italien gibt es schon seit Wochen Medien und konservative Politiker, die Cottarelli als Teil der Regierung sehen wollen. „Lächerlich“, sagt Cottarelli an jenem Tag mit den streikenden Jalousien selbst noch. „Ich glaube weiter, dass man dafür werben muss, dass sich Einsicht durchsetzt. Aber nicht in so einer Regierung.“ Ob er Hoffnung habe, dass Italien sein Schuldenproblem irgendwann doch noch ernst nehme? „Hoffnung sollte nicht so eine Rolle spielen, die wird zu oft enttäuscht.“ Nun ist es an ihm, in den nächsten Wochen, die Hoffnungen vieler Italiener an die Handlungsfähigkeit ihrer Politik wieder herzustellen. An herausgehobenerer Stellung, als er selbst lange dachte. Ob er ein Programm dafür hat? Cottarelli, der vom Naturell her eher nicht mit Selbstlob hinter dem Berg hält, sagt: „Es geht einfach darum, die richtigen Ding zu tun.“ Dann drückt er den Knopf einer Fernbedienung. Und die Jalousie bewegt sich hoch.