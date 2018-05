Was bedeutet die Regierungsbildung in Italien für Europa?

Giuseppe Romano sollte an diesem Tag im April eigentlich schlechte Laune haben. Als Chef der italienischen Gewerkschaft CGIL in der süditalienischen Industrie-Stadt Taranto vertritt er die Interessen der mehr als 10.000 Arbeiter des Stahlwerks Ilva. Die Partei Cinque Stelle möchte dieses Werk schließen. Und an diesem Tag zeichnet sich ab, was nun Gewissheit ist: Die Cinque Stelle wird als stärkste Partei nach den Wahlen am 4. März wohl auch in Rom die Regierung anführen. Doch Romano sagt: „Warten wir doch mal ab, chaotischer kann es eigentlich nicht werden.“