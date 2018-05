Steuer-Flat

Neben der konsequenten Hatz gegen Flüchtlinge hat der kleinere Regierungspartner, die Lega, kein inhaltliches Thema in den vergangenen Jahren so verfolgt, wie eine Steuer-Flatrate. Auch bei den Cinque Stelle gibt es Sympathien dafür. Das Problem dürfte hier nicht das System an sich sein – sondern die Höhe des Einheitssatzes für die Einkommenssteuer. Lega-Chef Matteo Salvini warb für 15 Prozent.