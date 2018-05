Organisiertes Verbrechen: Wer das Gute an der neuen Konstellation sehen will, hebt hervor, dass noch nie eine Regierung in den vergangenen Jahrzehnten weniger von Mafia-Kontakten belastet war. Die Forza Italia von Silvio Berlusconi musste zuletzt sogar zusehen, wie ihr ehemals führender Kopf Marcello Dell’Utri wegen Mafia-Kontakten verurteilt wurde, auch die Vorgängerorganisationen des sozialdemokratischen PD waren immer wieder mit der Mafia mehr oder weniger verwoben. Von Fünf Sternen und Lega ist das nicht bekannt.