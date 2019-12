Regierungserklärung des neuen Premiers Johnsons Fantasie-Wunschliste

Denn Handelsgespräche sind notorisch kompliziert und langwierig. Ein umfangreiches Freihandelsabkommen in gerade einmal elf Monaten auszuhandeln erscheint so gut wie unmöglich. Was Johnson wohl antreibt, konnte man einer Äußerung des ehemaligen Ministers und Tory-Abgeordneten Iain Duncan Smith entnehmen. Der erklärte, die EU stehe „unter Druck“, ein Handelsabkommen mit Großbritannien auf den Weg zu bringen. Brüssel „brauche“ so einen Deal, fügte Duncan Smith hinzu.