Regierungskreise Italien plant ab 2020 wieder mit sinkendem Defizit

Im Streit mit der EU-Kommission über den Staatsetat will das hoch verschuldete Italien Regierungskreisen zufolge das Haushaltsdefizit ab übernächstem Jahr wieder senken. Die Neuverschuldung solle 2020 auf 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 2021 auf 2,0 Prozent zurückgehen von den erwarteten 2,4 Prozent im nächsten Jahr, sagte ein Regierungsvertreter der rechten Lega am Mittwoch. Die Koalition aus Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung will kostspielige Wahlversprechen umsetzen und stärker investieren. Sie hatte noch zuletzt erklärt, sie plane in den nächsten drei Jahren mit einem Defizit von 2,4 Prozent. Die Vorgängerregierung hatte für 2019 nur 0,8 Prozent angepeilt.