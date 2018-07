Regierungskrise in Großbritannien Auch der neue Brexit-Minister wird May nicht retten

Erst am Freitag hatte May ihr Kabinett auf einen Plan eingeschworen, der Großbritannien beim Warenhandel auch in Zukunft eng an die EU gebunden und Kontrollen an der Landesgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert hätte. Ihr Kompromissvorschlag sah eine enge Zollpartnerschaft vor und auch, dass die britische Industrie bei ihrer Produktion alle EU-Standards einhalten sollte. Damit wären tarifäre und nichttarifäre Handelsbarrieren vermieden worden. Dienstleistungen waren allerdings nicht eingeschlossen. Mays Plan sollte Anfang dieser Woche in einem detaillierten Weißbuch veröffentlicht werden und als Grundlage der Verhandlungen mit der EU dienen. Doch ob das angesichts der jüngsten Ereignisse noch der Fall sein wird, ist unklar. Am heutigen Montag will sie ihren Kurs vor dem Parlament verteidigen.