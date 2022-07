Regierungskrise in Großbritannien Die Favoriten für Johnsons Nachfolge – und was ihnen um die Ohren fliegen könnte

Boris Johnson ist auf dem Weg in den politischen Ruhestand. Wie lange es dauern wird, bis der Skandal-Premier mit dem schwierigen Verhältnis zur Wahrheit tatsächlich seinen Amts- und Wohnsitz in der Downing Street räumt, wird noch debattiert. Johnson selbst möchte offenbar noch so lange im Amt bleiben, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestimmt werden. Das wäre möglicherweise erst im Herbst. Doch selbst innerhalb seiner eigenen Partei mehren sich die Stimmen, die fordern, dass Johnson so bald wie möglichen seinen Posten räumen soll.