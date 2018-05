Regierungskrise: Mehrheit der Italiener möchte in der Euro-Zone bleiben

Die Aussicht auf eine Regierung der Lega und der 5-Sterne macht Investoren und Politiker nervös. In einer Koalition setzen die beiden Parteien auf höhere Staatsausgaben, obwohl sich in Italien ein Schuldenberg von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung auftürmt. Dies hatte die Börsen in Europa und den USA zuletzt belastet. Auch die Euro-kritischen Stimmen in den beiden Parteien wie die von Savona haben für Unruhe gesorgt. Am Mittwoch zeichnete sich allerdings eine Beruhigung an den Märkten ab.