Regierungskrise So steht es um Österreichs Wirtschaftsreformen

Gerade aus deutscher Perspektive sind die wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen bemerkenswert, die Österreich – in jeglicher, auch wirtschaftsstruktureller Hinsicht dem großen Nachbarn sehr ähnlich – seit der „Angelobung“ des Kanzlers Kurz am 18. Dezember 2017 einleitete. In seiner Ankündigung von Neuwahlen betonte Kurz dies: „Wir haben es geschafft, die Schuldenpolitik in unserem Land zu beenden. Die Regierung hat österreichische Steuerzahler entlastet, unser Land sicherer gemacht, die Asylgesetze verschärft, die Mindestpension angehoben, die Sozialversicherungen zusammengelegt.“