Reimer direkt: Auf den Haarriss folgt der Dammbruch

In Europa wird die Reaktion der Notenbank begrenzt von der Finanzlage der hoch verschuldeten lateineuropäischen Staaten, die seit 2003 auch personell das Sagen haben in den EZB: Ihre Chefs heißen seither Trichet (Frankreich), Draghi (Italien) und Lagarde (Frankreich). Und weil hohe Zinsen die Staatshaushalte belasten, womöglich ein Auseinanderbrechen der Euro-Zone provozieren, würden, ändert die EZB ihren Kurs nur minimal – zumal Inflation die Staatsschulden abschmilzt. Dass EZB-Chefin Christine Lagarde die Rate in absehbarer Zeit an „im Durchschnitt zwei Prozent“ führt, ist so gut wie ausgeschlossen.