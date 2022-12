Finanzminister Christian Lindner (FDP) will „nicht zustimmen“. So könnte Deutschland sich enthalten – und die Bargeldgrenze kommen. Dabei stimmen die FDP-Argumente: Bargeld erhält die Freiheit des Einzelnen, der Staat kann nicht alle unter Geldwäscheverdacht stellen. Dass Oligarchen Villen bar bezahlen, kann er kontern, wenn das Geld nicht sauber ist: über die Verweigerung des Grundbucheintrags etwa. In Italien oder Spanien, die niedrigere Grenzen haben, wird sicher nicht weniger schwarz gearbeitet als hierzulande. Zu Recht warnt die Schweizer Notenbank, dass sinkende Bargeldnutzung Kosten erhöht, für Kassen, Tresore und Transporter. Wird dann an Infrastruktur gespart, etwa an Geldautomaten, wird der Bargeldzugang schwieriger, die Akzeptanz nimmt ab.