Die sparsamen Vier, das klingt putzig. Oder, weniger wohlwollend: geizig, hartherzig, sekundärtugendhaft. Aber ist es wirklich geizig, wenn sich Schweden, Dänemark, Österreich und die Niederlande dagegen wehren, 500 Milliarden Euro einfach so zu verteilen, plus 250 Milliarden an Krediten? Auch wenn die Hilfe Wiederaufbaufonds heißt: Italien liegt nicht in Trümmern. Gemessen an Mentalität und Haushaltspolitik, sind die sparsamen Vier Deutschlands natürliche Verbündete. Angela Merkel, lieber Europakanzlerin als schwäbische Hausfrau, hat dieses Lager verlassen, ohne internen Widerstand.