Renaturierungsgesetz: Rückenwind für den Green Deal

Damit erntet sie Widerspruch, auch wenn die Logik „weniger Fläche, weniger Ertrag“ zunächst erst einmal eingängig erscheint. In einem offenen Brief unterstreichen 6000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Renaturierung langfristig Lebensmittelsicherheit fördere und eben kein Ende der Bewirtschaftung bedeute. Die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus erklärt, was Renaturierung konkret bedeute könnte: „Die intensive Landwirtschaft soll runtergefahren werden.“ Stattdessen könne die Fläche für extensive Landwirtschaft, den Obstanbau oder Fischteiche genutzt werden. Das sei eine Veränderung, aber kein Bewirtschaftungsverbot.