Rente in Frankreich „Deutschland hat ein Demografie-Problem, Frankreich eines der Arbeitslosigkeit“

Mehreren Umfragen zufolge befürwortet nur ein Viertel der 35- bis 64-Jährigen die Pläne. Überwiegende Zustimmung gibt es nur von denjenigen, die heute schon in Rente sind.

Die Franzosen äußern sich ablehnend, aber sie sind realistisch. Alle heute Beschäftigten wissen genau, dass sie nicht mit 62 in Rente gehen werden. Präsident Macron hatte die Anhebung des Rentenalters 2022 in seinem Wahlprogramm angekündigt. Er wurde gewählt, die Franzosen sind also nicht grundsätzlich dagegen.