Rentenreform Ganz Frankreich steht still, wenn der Präsident länger arbeiten lassen will

Die Regierung argumentiert, anders sei die drohende Milliardenlücke in den Rentenkassen nicht zu schließen. Zumal künftig eine Mindestrente von 1200 Euro ausbezahlt werden soll. In Frankreich ist die Alterung der Gesellschaft zwar nicht so gravierend fortgeschritten wie in Deutschland, doch auch dort sinken die Geburtenraten, und die Arbeitslosigkeit ist mehr als doppelt so hoch wie hier zu Lande. Deshalb fehlen Sozialbeiträge. Mit gut 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und mehr als 40 Prozent aller Sozialausgaben erreicht Frankreich schon heute Spitzenwerte bei der Finanzierung der Rentenkassen. Die Abgaben für die staatliche Altersvorsorge betragen 28 Prozent des Bruttolohns, wobei der Arbeitgeber 60 Prozent beisteuert. Zum Vergleich: In Deutschland sind es bis zur Beitragsbemessungsgrenze 18,6 Prozent, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte teilen.