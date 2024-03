Resiliente Lieferketten Wieso die EU beim Thema kritische Rohstoffe wachsam bleiben muss

Die Entwicklung, die die chinesische Regierung anschieben will, hat jedoch bereits begonnen. Bereits im Jahr 2022 schrieb das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln in einer Analyse: „China hat seine Bedeutung als Zulieferer und Absatzmarkt für Deutschland ausgebaut, ist aber selbst nur noch im abnehmenden Maße von Vorleistungsprodukten aus Deutschland angewiesen.“ Diese Entwicklung könnte nun Fahrt aufnehmen.



Um zu verstehen, wieso das für Deutschland besonders gefährlich werden könnte, lohnt es, sich klarzumachen, was sich hinter dem Begriff „Kritische Rohstoffe“ verbirgt. Dazu gehören Seltene Erden, Nickel, Platin, Lithium und Wolfram: Diese Rohstoffe werden in vielen Branchen benötigt, etwa in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigung oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Sie sind daher für die Transformation der Wirtschaft unverzichtbar. Einen großen Teil dieser Materialien bezieht die Bundesrepublik aus China.