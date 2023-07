Richtungswahl in Spanien: Ministerpräsident Sánchez droht Niederlage

„Ich will nicht sagen, ob ich optimistisch bin oder nicht“, sagte Sánchez, nachdem er am Morgen in Madrid seine Stimme abgegeben hatte. Er verwies auf das große internationale Interesse an der Wahl. „Das bedeutet, dass das, was heute passiert, nicht nur für uns sehr wichtig sein wird, sondern auf für Europa, und das sollte uns zum Nachdenken bringen.“