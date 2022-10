Rishi Sunak Die deutsche Häme ist unangebracht

Vielleicht wäre statt eines langjährigen Parteifunktionärs an der Spitze der Regierung so jemand doch auch mal was für Deutschland. Die Häme über Großbritannien ist bei uns denn auch gar nicht so angebracht – man denke nur an die Energiekrise, die ist schließlich in Teilen hausgemacht. Da gerät man fast in Versuchung zu sagen: Einen Hedgefonds-Manager als Regierungschef? Nehmen wir!



