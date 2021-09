Röttgen zum geplatzten U-Boot-Deal „Die Prioritäten der USA verschieben sich“

Frankreich fühlt sich von den Nato-Partnern USA und Großbritannien hintergangen. Erschüttert der Streit das Nato-Bündnis nachhaltig?

Die Nato war schon vor dem Afghanistandesaster in keiner einfachen Verfassung. Es ist noch nicht lange her, da hat Präsident Macron die Nato für hirntot erklärt. Das hat den Rest des Bündnisses, gerade die zentral- und osteuropäischen Mitglieder, die sich von Russland bedroht fühlen, nicht besonders erfreut. Statt das Bündnis rhetorisch zu schwächen, sollten wir an den tatsächlichen Fähigkeiten Europas innerhalb der Allianz arbeiten. Umso mehr Gewicht wir haben, desto schwerer wird es, uns zu übergehen.