Roms Staatsverschuldung Profianleger meiden Italien und sorgen sich um Europa

Dabei besitzt Italien laut Ratingagentur Moody’s durchaus eine große und vielseitige Wirtschaft. Der fehlt es allerdings an Wettbewerbsstärke. Nur ein Beispiel: Laut einem Paper von in den USA forschenden italienischen Wissenschaftlern ist die IT-Revolution weitgehend an der italienischen Wirtschaft vorbeigegangen – und damit ist nicht erst Industrie 4.0 gemeint. Grund könnte die geringe Größe der italienischen Mittelständler sein. Die haben ihre Betriebe jedoch nicht von ungefähr winzig gehalten. Denn ab 50 Mitarbeitern war es vorgeschrieben, einen externen Gewerkschaftssekretär ins Haus zu holen.