Rücktritt von Liz Truss Chaos in „Britalien“

Die Folge: Die Finanzmärkte gerieten in Panik. Der Wert von Staatsanleihen schwankte so stark, dass viele Pensionsfonds beinahe zusammenbrachen. Die Bank of England, Großbritanniens Zentralbank, musste einschreiten und Milliarden in die Wirtschaft pumpen, um eine Kettenreaktion zu verhindern, die in eine ausgewachsene Finanzkrise hätte münden können.