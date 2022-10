Rücktritt von Liz Truss Chaos in „Britalien“

Den Auftakt bildete der Rücktritt von Innenministerin Suella Braverman. Sie hat offenbar kürzlich über einen privaten E-Mail-Server ein internes Regierungsdokument geteilt, das sie nicht hätte herausgeben dürfen – und trat deswegen zurück. Doch schnell wurden Vermutungen laut, dass inhaltliche Verwerfungen zwischen Truss und Braverman der tatsächliche Grund für die Entlassung gewesen sein könnten. Denn Braverman, die selbst südasiatische Wurzeln hat, hat sich in Sachen Einwanderung weit am rechten Rand ihrer Partei positioniert. Truss plante offenbar, die Regeln für ausländische Arbeiter zu lockern. In ihrem Rücktrittsschreiben übte Braverman schwere Kritik an Truss – und forderte dazu auf, ebenfalls zurückzutreten. Immer mehr Tory-Abgeordnete schlossen sich im Lauf des Tages diese Forderung an.