Rüstungsprojekte Entzweite Waffenbrüder

Die Langstreckenraketen fliegen in hohem Bogen in den Radarstrahl. Der Angreifer-Alarm erreicht ein Kontrollzentrum am Boden. In Sekundenbruchteilen beginnt die Berechnung für eine optimale Abfangroute. Sofort startet das Arrow Weapon System (AWS) seine eigenen Raketen – und schießt die feindlichen Geschosse ab, hoch oben in der Atmosphäre, bevor sie weiter unten irgendwelchen Schaden anrichten können. „Um Israel und seine Bürger zu schützen“, heißt es in einem Werbevideo des Herstellers Israel Aerospace Industries.