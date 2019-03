Rumänien So läuft der Betrug mit EU-Fördergeldern

Was Engelmann damals noch nicht wusste: Die Geschäftspartnerin war eine mutmaßliche Betrügerin. In zahlreichen Fällen hatte sie Geschäftspartner hohe Profite durch EU-Mittel in Aussicht gestellt. Als 2015 erste Ermittlungen gegen sie begannen, setzte sie sich ab. Heute wird sie in Dubai vermutet. Auf seinem Schaden von rund 50.000 Euro blieb Engelmann sitzen.