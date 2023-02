Russischer Angriffskrieg CIA-Chef: Nächstes halbes Jahr im Ukraine-Krieg entscheidend

Das nächste halbe Jahr wird nach Einschätzung des US-Auslandsgeheimdienstes entscheidend für den Ausgang des Krieges in der Ukraine sein. „Der Schlüssel wird in den kommenden sechs Monaten auf dem Schlachtfeld liegen”, sagte CIA-Direktor William Burns laut Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in der Universität Georgetown.