Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Rüstungsindustrie mehrfach aufgerufen, die „militärische Spezialoperation”, unter der die Invasion in Russland bekannt ist, besser zu unterstützen, betonen die Briten. Zuletzt habe er in einem im Fernsehen übertragenen Treffen Vizeregierungschef Denis Manturow, der für die Waffenindustrie zuständig ist, scharf kritisiert. Außerdem habe der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, zur verstärkten Produktion von Panzern aufgerufen.



Lesen Sie auch: „Die europäischen Staaten schlafwandeln in ein Lieferketten-Desaster“