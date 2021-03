Russischer Impfstoff Merkel, Macron und Putin beraten über Sputnik V

In Russland hat R-Pharm bereits zwei eigene Betriebe für die Fertigung des Impfstoffs an den Start gebracht. Eine Fertigungshalle in der Provinzstadt Jaroslawl läuft bereits. Der Betrieb in Moskau wird in Kürze ebenfalls mit der Massenfertigung beginnen. Putin kündigte bereits an, persönlich zur Eröffnung vorbeizuschauen.