Russland-Konflikt Putin versteht nur die Peitsche – doch sein Volk ist klüger

Aber Russland ist nicht Putin. Der Despot im Kreml traut sich nicht einmal, im russischen Diktatoren-TV den Krieg in der Ukraine zu zeigen – weil er fürchtet, dass das Volk diesen verheerenden, schmutzigen Krieg nicht will. Das Volk will sicher auch nicht, dass Russland pleite geht, dass sich der Wert des Rubels pulverisiert, dass Ersparnisse entwertet und Auslandsurlaube unmöglich werden, dass Jobs in ausländischen Fabriken verschwinden, dass in Autohäusern nur noch Ladas stehen und Russen in Krankenhäusern abgewiesen werden, weil es an amerikanischen Pillen und deutscher Medizintechnik mangelt. Wenn bald auch noch die Chips für Internet-Server, Flugzeuge und Fabrikmaschinen fehlen, dann entsteht ein Zarenreich-Flair, auf das wohl auch Wladimir der Große gern verzichten würde.



