Russland So steht es wirklich um Putins Wirtschaft

Düster sieht es auch im russischen Konsumgütersektor aus. Die Umsätze im Einzelhandel sind in den ersten elf Monaten 2022 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um landesweit 6,2 Prozent gesunken. Dabei gibt es allerdings relativ starke regionale Schwankungen: Die Rückgänge in den Großstädten sind deutlicher ausgefallen als in der Provinz. In St. Petersburg etwa waren es minus 11,6 Prozent, in Moskau minus 8,7 Prozent, in der Oblast Moskau, zu der die großen Einkaufszentren jenseits der Moskauer Außenring-Autobahn gehören, sogar minus 14,5 Prozent.