Russland-Verbindung: Mutmaßliche Spione in Bayreuth festgenommen

In Deutschland hat die Spionageabwehr möglicherweise Anschläge auf militärische Einrichtungen zur Ausbildung ukrainischer Soldaten verhindert. Die Bundesanwaltschaft teilte am Donnerstag die Festnahme von zwei Männern mit, die für Russland spioniert und Sabotage-Akte vorbereitet haben sollen. „Die Aktionen sollten insbesondere dazu dienen, die aus Deutschland der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg geleistete militärische Unterstützung zu unterminieren“, heißt es in der Mitteilung der obersten deutschen Strafverfolgungsbehörde.