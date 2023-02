Sabotage Haben die USA die Nord-Stream-Pipelines gesprengt?

Wer hat am 27. September die umstrittene Gaspipeline Nord Stream mitten in der Ostsee in die Luft gejagt? Der Sabotageakt hätte in einem James-Bond-Film jedenfalls nicht besser inszeniert werden können: Kampftaucher bringen an den Stahlröhren auf dem Meeresgrund Bomben mit Zeitzünder an. Niemand bemerkt zunächst etwas von den Explosionen, aber von einer Minute auf die andere fällt am Ende der Gasleitung im deutschen Hafenstädtchen Lubmin der Druck ab. Wenig später wird vor der dänischen Insel Bornholm ein riesiger Sprudelkreis auf dem Meer entdeckt. Tagelang treten die vielen Millionen Kubikmeter Gas aus, die sich in der 1224 Kilometer langen Pipeline befanden.