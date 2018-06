Schäuble: Italien kann EU nicht erpressen – Deutschland sollte aber mehr zahlen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mahnt im Umgang mit der neuen Regierung aus Lega und Cinque Stelle in Italien zur Gelassenheit. Deren Wahlkampfäußerungen hätten „mit Regierungspolitik nichts zu tun“, sagte Schäuble im Interview mit der WirtschaftsWoche, „und sind kein Argument, nervös zu werden, zu warnen, zu drohen“. Auch sehe er von Seiten der Italiener „überhaupt nicht dieses Erpressungspotenzial“, um einen Schuldenerlass zu erzwingen. Im Übrigen hätten Krisen auch ihr Gutes, so Schäuble: „Europa bewegt sich immer nur in Krisen.“