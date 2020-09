Scharping zum EU-China-Gipfel „Merkel versteht sich auf den richtigen Umgang mit China“

In Zeiten, in denen relevante Teile der großen Koalition einen chinesischen Konzern vom 5G-Ausbau aussperren wollen und die Chinesen auf der Weltbühne immer rabiater ihre Interessen durchsetzen, ist das zumindest eine selten gehörte Analyse.

Deutsche Firmen haben laut Bundesbank in der Volksrepublik deutlich mehr als 80 Milliarden investiert, über 20 Mal mehr als Chinesen in der Bundesrepublik bisher investierten. Wir sind für China der mit Abstand wichtigste Handelspartner in Europa und umgekehrt ist China das für uns wichtigste Exportland geworden. Deutsche Konzerne verlegen zunehmend auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den fernen Osten. Die Deutsche Bank oder die Allianz, auch BASF oder SAP investieren stark, konnten Geschäftsfelder erweitern oder neue aufnehmen. Die Autobauer sind ohnehin schon lange in China, die Zulieferer auch. Ohne diesen Markt hätten wir viel größere Probleme, auch auf dem Arbeitsmarkt. Das sind die ökonomischen Tiefenströmungen, die langfristigen Interessen.