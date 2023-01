Schengen-Abkommen Grenzkontrollen bremsen das Wachstum aus

Die Laster stauen sich auf mehr als zehn Kilometern. Bis kurz vor Nădlac lief es wie am Schnürchen, aber nun heißt es Warten. 12 bis 14 Stunden. An einer Grenze mitten in der EU, zwischen Rumänien und Ungarn. Wie immer mittendrin: die Fahrer von Hanns Ulrich Dietrich. 30 Lkw schickt allein das Unternehmen Dietrich Logistic aus dem bayrischen Germaringen jeden Tag raus aus Rumänien, 30 rein. Das heißt 60 Mal Warten, 60 Mal 150 bis 200 Euro Extra-Kosten. So viel koste ein Lkw plus Fahrer am Tag, rechnet der Chef vor. Macht 9000 bis 12.000 Euro am Tag. „Vom sinnlosen CO2-Ausstoß haben wir da noch gar nicht geredet,“ ärgert sich Dietrich.